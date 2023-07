Festa a Corlo, musica e mercatini

Continuano gli appuntamenti estivi con le ’Frazioni al centro’. Dopo Colombaro e Magreta, si prosegue oggi a Corlo. Dalle 19 alle 23 via Battezzate sarà

animata da musica, gastronomia e mercatini. Ad esibirsi saranno gli ’All this time’, Purple Box, Pikkola Orkestra del Kaiser, La Buon Costume e, con filastrocche e canzoni in dialetto emiliano, Al Curtil dal Zirudèli. L’evento è organizzato da Comune, l’A.S. Corlo e commercianti. Alle ore 19, inaugurazione del campo da basket nel parco di via Tirelli.