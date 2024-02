Festa a Sassuolo e a Montale

Fermo per riposo in A2 Elite il Modena Cavezzo, in C1 torna a sorridere il Sassuolo che batte 6-3 il X Martiri e resta a -4 dal tandem di vetta Villafontana-Faenza (entrambe vittoriose) coi gol di Terranova, Antonietti, Gazzadi (2), Pureza e Quaye dopo il 3-2 del primo tempo. Seconda vittoria stagionale per il Montale che lascia l’ultimo posto col 5-3 sul Rossoblù Imolese, agganciati in classifica: le firme sono di Degli Esposti (2), Capuano, Manca e Di Modugno. In C2 12esima vittoria di fila per la capolista Pro Patria col 4-1 a San Cesario sull’Emilia: Salerno (2) e Di Carlo per il 3-0 del riposo, poi Garofalo fa poker e accorcia Hdioued. Cade nettamente a Guastalla il Nonantola, travolto 9-1 (rete di Del Villano). In Serie D lo United Carpi pareggia 3-3 con la Legione Parmensementre la Virtus Cibeno cede 5-2 in casa al Celtic. (d.s.)