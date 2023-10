Festa a sorpresa in Municipio per i 90 anni di Beppe Zagaglia

Festa a sorpresa, ieri mattina in Municipio, per Beppe Zagaglia, nel giorno del suo 90° compleanno. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, insieme al vicesindaco Gianpietro Cavazza e all’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi, hanno accolto il noto fotografo e scrittore, custode della modenesità, nelle sale storiche del Palazzo Comunale. E con lui hanno tagliato una torta di compleanno, dedicandogli poi un brindisi. Muzzarelli ha ringraziato Zagaglia, modenese doc, "per tutto quello che ha fatto, che sta facendo e che farà per promuovere la cultura modenese partendo dalle sue radici, con opere che aiutano a far capire com’è Modena in profondità".