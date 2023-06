Festa ai Giardini pubblici De Gasperi per sostenere la Romagna

Quaranta associazioni di volontariato e sportive di Finale Emilia e Massa Finalese si uniscono per un evento speciale dedicato alla Romagna colpita dall’alluvione. Domenica prossima nei Giardini pubblici De Gasperi si terrà una serata di sapori, di musica e di condivisione per raccogliere fondi da destinare a un progetto concreto da realizzare in uno dei Comuni della Romagna che il mese scorso sono stati sommersi dall’acqua e dal fango. "Undici anni fa loro sono venuti qui, ad aiutare noi. Oggi noi vogliamo aiutare loro", dice uno dei rappresentanti delle associazioni: nelle scorse settimane, diversi finalesi si sono recati in Romagna per dare man forte, e hanno allacciato relazioni, amicizie, facendo maturare l’idea di una serata all’insegna della solidarietà.

L’evento ai Giardini prenderà il via già alle 17.30 con la merenda per i bambini, poi gli aperitivi per i ‘grandi’, e l’esibizione di band giovanili. Alle 19.30, il concerto dei Rulli Frulli, poi la cena per la Romagna (prenotazione entro il 30 giugno al link eventifinalesi.itromagna). Alle 21 suoneranno Quelli del Lunedì e alle 21.30 sarà proiettato un film per i bimbi. E dalle 22, Radio Rulli Frulli on air. Ci sarà anche un ospite speciale proprio dalla Romagna, il comico forlivese Andrea Vasumi. È stato attivato anche un Iban (IT28N0850966750007009452142 - causale: Emergenza alluvione Romagna) per chi vuole contribuire alla raccolta fondi.

s. m.