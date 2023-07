Festa al Campile, 20 anni dalla posa del cippo al Cristo dell'Alpe

Torna oggi, la ‘Festa al Campile’ ai piedi del monte Cimone, nel versante di Fiumalbo, in onore del ventesimo anniversario della posa del cippo dedicato al ‘Cristo dell’Alpe’ lungo il sentiero Cai 489. Il raduno dei partecipanti organizzato dalla Confraternita del Ss. Sacramento, è previsto alle 9 in località Doccia, dopo la salita al cippo alle 11 sarà celebrata la S.Messa da don Benassi. Quindi alle 12 lo stand gastronomico per i partecipanti, sempre numerosissimi in questa occasione. Info: Fiumalbo Città d’Arte 0536.73909.