Festa all’azienda Verde Oro

Il 7 dicembre 2023 un incendio a Canevare di Fanano distrusse il ricovero dei vitelli, con conseguente perdita di venticinque animali, e danneggiò gravemente la stalla delle vacche da latte dell’azienda agricola Verde Oro di Canevare di Fanano. L’attività ha ripreso a seguito dei notevoli sforzi dei titolari, dei colleghi agricoltori, dei concittadini e delle autorità locali e anche grazie a una raccolta fondi promossa da Coldiretti Modena. Per questo, oggi, il titolare Daniele Ugolini desidera ringraziare tutti coloro che in diversi modi si sono spesi per evitare la chiusura dell’azienda. Alle 11, in via Fratta 221, a Canevare di Fanano, sarà celebrata una santa messa presieduta da don Loris Cattani, alla quale seguirà un momento conviviale per celebrare la rinascita dopo l’incendio del 2023. "Tutti sono invitati", ha annunciato il titolare.

w. b.