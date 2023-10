’Festa d’Autunno’, mercatino e musica organizzati dalla Pro Loco

E’ tutto pronto a Pavullo per la seconda edizione della ‘Festa d’Autunno’, organizzata per le vie del centro da Pro Loco in collaborazione con il Comune. Gli stand gastronomici saranno già attivi da stasera alle 19, prima che domani si susseguano - per tutto il giorno - diverse curiose iniziative. Alle 10 prenderà il via ufficiale il mercatino; alle 11 e alle 14 i Campanari del Frignano e l’Unione Campanari Modenesi suoneranno ‘on the road’ in piazza Montecuccoli, mentre più tardi - alle 14.30 e sempre dalla stessa piazza - partirà un corteo presieduto dalla Corte dei dei Montecuccoli’ per rivivere momenti tempestosi e momenti di allegria della famiglia che ha reso celebre il Frignano in Europa. Sulla Torre del municipio, alle 16, ci sarà un suggestivo spettacolo di ‘danza verticale’, con tanto di ballerini che si esibiranno con una corda da arrampicata. A chiudere, alle 17 il Centro Studio Danza Dia si esibirà davanti al palazzo Domus con lo spettacolo ‘Foglie Danzanti’. In caso di maltempo, la festa sarà rimandata a domenica prossima.

r.p.