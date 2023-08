Festa de l’Unità, inaugurazione con Elly Schlein il 25 agosto

Sarà la segretaria del Pd Elly Schlein a inaugurare, venerdì 25 agosto, la Festa de l’Unità, che per la prima volta abbandona la storica sede di Ponte Alto e si tiene all’Ippodromo di via Argiolas. Alle 18.30 Schlein incontrerà militanti e cittadini per dare il via ai 20 giorni della kermesse. Insieme a lei, Luigi Tosiani e Roberto Solomita, rispettivamente segretari del Pd dell’Emilia-Romagna e della federazione modenese, oltre alle sindache di alcuni dei Comuni della Romagna che hanno subito i danni dell’alluvione. Un incontro che darà subito il tenore di tutta la festa, che intende essere uno spazio per fare comunità e stimolare la riflessione politica in vista delle elezioni amministrative del 2024. Un’occasione, per la segretaria nazionale, di fare il punto sulle tante, delicate questioni che riguardano il Paese, Un altro degli incontri politici di maggior rilievo sarà quello con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che sabato 16 settembre alle 21 dialogherà con il giornalista e scrittore Michele Serra. Programma completo su www.pdmodena.it.