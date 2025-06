Festa de l’Unità, sabato c’è Cuperlo e lunedì Bersani

Prosegue ’Democraticamente Noi’, la Festa de l’Unità della città di Modena in programma nei fine settimana fino al prossimo 6 luglio presso l’Ex Macello in via IV Novembre 40/b nei pressi del Cavalcavia Cialdini.

Sabato alle 18.30 appuntamento con una riflessione d’attualità sul Paese e sul Partito democratico assieme a Gianni Cuperlo, in occasione dell’iniziativa che sarà coordinata da Federica Di Padova. Mentre lunedì alle 21 spazio alle presentazione del libro ’Chiedimi chi erano i Beatles’ assieme all’autore ed ex segretario nazionale del Partito democratico Pierluigi Bersani organizzata dall’ associazione modenese ed emiliano-romagnola ’Idee per la Sinistra’.

Per quanto concerne gli spettacoli, che si terranno presso l’Arena Verde della Festa, l’appuntamento è per stasera alle 21 con l’open-mic di stand-up comedy della community ByComedy UK. Spazio invece alla musica sia domani alle 21 con le cover delle sigle più famose dei cartoni animati realizzate dalla Korokoro Band, che sabato alle 21 nel quale sarà la volta dell’alternative rock della band Le Pandorea.

Prosegue inoltre l’apertura del ristorante della Festa da giovedì a domenica anche per pranzo, che può contare su un menù che comprende il tradizionale emiliano-romagnolo che proposte gluten free, senza lattosio, vegetariane, vegane.