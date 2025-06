Festa dei Carabinieri: "Reati in calo dell’8%". Ma i giovani preoccupano: duemila minori denunciati

Nel primo quadrimestre dell’anno i reati sono calati del cinque per cento e la previsione è che, a fine anno, diminuiscano dell’otto per cento rispetto all’anno precedente. La devianza giovanile resta però la fonte principale di preoccupazione.

È quanto emerso ieri nell’ambito delle celebrazioni per il 211° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che si sono svolte all’interno dei Giardini Ducali, luogo simbolo della città. Proprio la presenza dell’Arma ieri in un’area verde finita spesso alla ribalta delle cronache anche nazionali a causa di episodi di degrado e criminalità era volta a simboleggiare la presenza costante delle forze dell’ordine e il monitoraggio dei luoghi sensibili della città.

Dopo aver rivolto un pensiero alla memoria dei Caduti dell’Arma dei carabinieri il comandante provinciale, colonnello Lorenzo Ceccarelli ha sottolineato come l’Arma dei Carabinieri rappresenti, da oltre due secoli, un saldo riferimento per la comunità nazionale e come il sacrificio quotidiano di un Carabiniere venga ‘ripagato’ dalla gratitudine del cittadino, in particolare delle persone più vulnerabili: "Risale solo ad alcuni giorni fa il salvataggio operato dai Carabinieri di Campogalliano, insieme ai vigili del fuoco, di una giovane in difficoltà", ha sottolineato il comandante facendo riferimento al salvataggio di una giovane caduta nel fiume. Ceccarelli ha ricordato poi il coraggioso salvataggio di un altro ragazzo di Prignano risalente al gennaio 2023, rinvenuto in assideramento tra i boschi e costato lesioni permanenti all’allora Comandante della Stazione.

Per quanto riguarda poi l’impegno che l’Arma profonde sull’intero territorio provinciale, ha sottolineato come nel 2024, su tutta la provincia di Modena, l’arma abbia perseguito il 78% del totale delitti registrati (30mila circa), in incremento rispetto al 2023 (+3%). Nei primi 5 mesi dell’anno il dato statistico si attesta all’86%. Di quelli perseguiti, i reparti dell’Arma, ne hanno individuato gli autori nel 21% dei casi, con oltre 5mila denunce e oltre 500 arresti, con un incremento rispettivamente del 20 e del 15% rispetto al 2023.

Se sostanzialmente il numero complessivo dei reati commessi nella provincia tra il 2023 e 2024 è rimasto invariato, e nel corso dell’anno passato si è registrato un lieve incremento dei furti (+4%), l’intensificata attività di prevenzione con servizi coordinati di controllo su tutto il territorio, nel I° quadrimestre del corrente anno, ha fatto segnare in controtendenza una diminuzione dei reati predatori del 5%. Per quanto riguarda i delitti contro la persona, denunciati negli anni 2023 e 2024, rispecchia in percentuale il dato nazionale: oltre il 35% di tali delitti contro la persona è commesso da stranieri. Il comandante provinciale ha poi ribadito come le devianze giovanili rappresentino un campanello di allarme che mai è stato sottovalutato. I numeri, purtroppo, parlano chiaro con un aumento del 3 per cento dei reati ascrivibili ai minori lo scorso anno rispetto al 2023. Sono stati poi oltre duemila i minori denunciati.

Al termine della cerimonia sono state poi consegnate le ricompense ai militari particolarmente distintisi nell’attività di servizio: Emanuele Pepe, Antonio Di Lillo, Filiberto Rosano, Giovanni Barone, Matteo Cristoni, Maurizio Pisati, Vito Rallo, Pasquale Cossentino, Gaetano Cervello, Pasquale Demola, Giandomenico Nupieri, Domenico Coppola, Carmine Cesario, Sebastiano Chiovetta, Nazzareno Alivernini, Gianluca Piluso, Erminio Catalano.