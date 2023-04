Festa dei Ciliegi, oggi la mostra mercato Domani l’attesa sfilata dei carri in fiore

Torna oggi e domani a Vignola l’atteso appuntamento con la Festa dei Ciliegi in fiore. Nella giornata odierna sarà aperta la mostra mercato presso l’ex mercato ortofrutticolo, dove si potranno trovare prodotti artigianali, industriali e alimentari. Sempre all’ex mercato esporranno fiorai e vivaisti: ci sarà quindi la possibilità di acquistare piante e fiori. Domani, invece, confidando nel bel tempo (quella di domenica scorsa è stata infatti completamente rovinata dalla pioggia), tornerà uno degli appuntamenti più attesi, con la sfilata dei carri in fiore. L’appuntamento è alle 16, lungo viale Mazzini e nelle vie limitrofe. Sono 7, quest’anno, i carri che sfileranno. Il tema comune scelto per gli allestimenti dell’edizione 2023 sono personaggi celebri del passato più o meno recente. La sfilata si aprirà quindi con il carro dedicato alla Regina Elisabetta II.

m.ped.