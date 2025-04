Festa dei ciliegi. Sfilano i carri

Prosegue oggi e domani con diverse iniziative la Festa dei Ciliegi in fiore, l’evento annuale organizzato nel centro cittadino dall’associazione Centro Studi Vignola in collaborazione con il Comune e altre associazioni del territorio. Tantissime le iniziative in programma, a cominciare dalle due ultime sfilate dei sette carri fioriti, previste per stasera alle 20 e per domani alle 16 (domani sarà eletto anche il carro vincitore). Sarà inoltre aperta, all’ex mercato ortofrutticolo, l’esposizione – vendita di prodotti artigianali, industriali e alimentari. Tra le diverse iniziative collaterali, da segnalare per la prima volta l’ingresso, nel palinsesto della manifestazione, di Betty B, il festival del fumetto. Nelle vie del centro storico vignolese, sia oggi sia domani, ci saranno diverse occasioni per incontrare celebri fumettisti, vedere artisti all’opera e, naturalmente, consultare e acquistare libri di fumetti.

m.ped.