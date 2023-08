Festa dei Lamponi a Lama Mocogno: il ricavato aiuta i malati in Etiopia

Oltre 7.000 borlenghi serviti e più di 120 volontari all’opera, sono alcuni dei numeri vincenti della 37a edizione della ‘Festa dei Lamponi’ che ha avuto luogo nei giorni scorsi a Barigazzo di Lama Mocogno, negli spazi messi a disposizione dall’azienda ‘La Sorgente’. L’iniziativa è stata organizzata, come di consueto, da H.E.W.O, un’associazione di volontariato che opera in Etiopia, e precedentemente anche in Eritrea, a favore degli ammalati di lebbra, TBC e AIDS. Oltre ai borlenghi, i numerosi partecipanti alla festa, che è durata 5 giorni e si è svolta in un clima solidale e gioioso, hanno potuto gustare specialità tipiche del nostro Appennino. "Tutto il ricavato – spiega Giancarlo Bertacchini, membro del Consiglio direttivo di H.E.W.O. Modena – servirà a dare continuità alle attività scolastiche e sanitarie che svolgiamo in Etiopia. A fine giugno sono rientrato da un sopralluogo nella regione del Tigray, dove ho potuto constatare una situazione di grande povertà ed estremamente problematica, dovuta a covid e conflitto civile. Oltre ai lutti e alle violenze subite, alla popolazione mancano cibo, medicine, lavoro. La guerra ha devastato l’80% delle strutture sanitarie. Il nostro ospedale è rimasto intatto ed è stato punto di riferimento per ammalati e feriti. La nostra attività non riguarda l’invio di soccorsi o di generi alimentari, ma si compie in modo continuativo ‘sul campo’. Grazie alla ‘Festa dei Lamponi’ potremo garantire servizi ospedalieri e pasti per almeno 5 mesi".

Cristina Boschini