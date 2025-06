Festa dei vicini, oltre 30 iniziative tra pranzi, aperitivi e merende

Conto alla rovescia per ’Stiamoci Vicini 2025’, la nuova edizione della Festa dei vicini, iniziativa nata a livello europeo per affermare i valori di buon vicinato e di mutuo aiuto cui il Comune di Modena aderisce dal 2008.

Sono oltre trenta le feste già in programma per sabato 7 giugno, ma se si ha a disposizione un cortile condominiale o un giardino privato non è troppo tardi per aderire contattando il Punto d’Accordo dove sarà possibile ritirare i gadget dell’iniziativa fino a esaurimento scorte. Un aperitivo o un più moderno apericena, una grigliata o una pizzata all’aperto con intrattenimento e animazione, ma anche una semplice merende con musica e giochi per grandi e piccini: sono tante le idee messe in campo per festeggiare e passare insieme un momento di allegria che aiuti a conoscersi meglio e a creare maggior condivisione. Chi partecipa è invitato a documentare la festa con qualche bella foto: le più significative verranno pubblicate sui social e andranno così a comporre il ritratto della festa dei vicini 2025.

L’iniziativa è promossa dal Settore Servizi sociali, sanitari e per l’integrazione del Comune di Modena e organizzata attraverso il Punto d’accordo che ha raccolto le adesioni di cittadini, associazioni e altre realtà, fornendo appunto anche i gadget della Festa, come magliette e borsine per gli organizzatori con il logo della Festa dei vicini.