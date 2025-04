’Festa dei vicini’, preparativi per la nuova edizione

In città sono partiti i preparativi per ’Stiamoci Vicini 2025’, la nuova edizione della Festa dei vicini, iniziativa nata a livello europeo per affermare i valori di buon vicinato e di mutuo aiuto. A Modena l’iniziativa si svolge dal 2008, da quando, cioè, l’amministrazione comunale ha aderito alla rete delle città europee che partecipano alla manifestazione in occasione della Giornata europea dei Vicini.

La festa è promossa dal Settore Servizi sociali, sanitari e per l’integrazione e organizzata attraverso il Punto d’Accordo che invita e supporta i cittadini, singoli o in gruppo, a partecipare organizzando un’occasione di incontro tra vicini di casa.

La data scelta quest’anno per la festa è sabato 7 giugno e si può partecipare organizzando un aperitivo oppure un pranzo, una cena all’aperto o semplicemente una merenda con musica e giochi per grandi o piccini: ogni idea è ben accetta per festeggiare, passare insieme un momento di allegria e conoscersi.

Per manifestare la volontà di partecipare occorre innanzitutto contattare il Punto d’Accordo e comunicare il tipo di iniziativa che si pensa di organizzare; poi si potrà passare a ritirare i volantini e i gadget di ’Stiamoci Vicini 2025’. Infine, il 7 giugno non si dovrà dimenticare di documentare la festa con qualche bella foto: le più significative verranno pubblicate sui social e andranno a comporre il ritratto della festa dei vicini 2025. Le iniziative vanno preferibilmente organizzate in spazi privati come cortili, giardini o sale e spazi condominiali. Il 4 e il 5 giugno si potranno ritirare i gadget della festa al Centro per le Famiglie.