Festa del 25 Aprile con i Modena City Ramblers

In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione, il Comune di Spilamberto organizza una serie di eventi che coinvolgeranno la cittadinanza per tutta la giornata.

Alla ‘Biciclettata di Primavera’, che partirà alle 9 da piazzale Rangoni (ritrovo e iscrizioni alle 8.30 nel piazzale della Rocca. Partenza alle 9, lungo un percorso che si snoda fino a San Vito per poi fare ritorno in piazzale Rangoni). Seguiranno le celebrazioni civili presso i ‘cippi’ cittadini alla presenza di autorità, corpo bandistico e Gruppo Alpini.

Sempre in piazzale Rangoni, il pomeriggio sarà animato dal ‘Festival Resistenti’ e che prevede concerti, stand gastronomici e mercatini, nonché talk legati alla storia e alla resistenza.

"E’ per noi la festa più bella – commenta Laura Morandi del Circolo Gramsci di Spilamberto. A 80 anni di distanza dalla Liberazione, questa data rimane un evento ‘leggero’ e di unione per la cittadinanza, ma anche di memoria: per questo all’evento vi saranno, fra musica e artisti locali, interventi di storici e testimonianze".

"Organizzare questo anniversario ha visto l’impegno di tutti: autorità (Spilamberto in Carlotta Acerbi vanta uno dei rari casi di assessora alla Memoria), operatori e volontari", chiosa il sindaco Massimo Glielmi.

Evento che è un regalo non solo per la città ma per tutta la provincia sarà poi il concerto conclusivo -ore 21, gratuito fino a esaurimento posti- in piazza Caduti per la Libertà dei Modena City Ramblers (MCR), storico gruppo combat folk locale ma di successo internazionale che da 30 anni promuove i valori della Resistenza e della memoria e quest’anno con un tour: ‘Appunti Resistenti’.

"E’ un piacere suonare nella piazza di una città alla quale siamo legati– commenta Franco d’Aniello, MCR, –e in un giorno così importante. La ‘cifra tonda’ di questo anniversario ci porta a riflettere su quanto sia cambiato da quando il 25 Aprile era sì una festa, ma anche un ringraziamento diretto a chi quella liberazione la ha resa possibile. Ora è importante portare avanti i valori di memoria e resistenza e passarli alle nuove generazioni. Contestualizzarli e attualizzarli: specie ora, dove il negazionismo e il revisionismo vanno di moda nel mondo e nelle istituzioni, trovarsi in una piazza con un ideale comune è anche un modo per contarsi, per dirsi che si, ci siamo".

