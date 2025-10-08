Festa del Parmigiano, migliaia di visitatori

È stata un successo la 20ª edizione della Festa del Parmigiano Reggiano da Gustare che ha richiamato migliaia di visitatori lo scorso weekend a Lama Mocogno, confermando il ruolo ormai storico della manifestazione tra gli appuntamenti più attesi dell’autunno modenese. Quest’anno ha mostrato il suo spirito di comunità grazie al gemellaggio con "Il Palio del Parmigiano Reggiano dell’Appennino Modenese" svoltosi a Pavullo durante la Festa della Crescentina. Ha conquistato l’ambito riconoscimento il Caseificio Bucamante di Serramazzoni, grazie alla qualità e alla stagionatura eccellente della propria forma. Alla premiazione del ‘Palio’ ha partecipato il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano. Grande attenzione è stata riservata alle dimostrazioni dal vivo: la cottura della forma di Parmigiano Reggiano con l’antico focolare a legna, la produzione della ricotta e la lavorazione del pane casereccio nel forno a legna hanno affascinato grandi e piccoli. Il tutto è stato accompagnato da esibizioni del Gruppo Folkloristico Pavullese, concerti curati dal Circolo Musicale Bononcini e tanta musica popolare.

I ristoranti del territorio, per l’occasione, hanno proposto menù speciali a base di Parmigiano Reggiano, valorizzando in modo creativo il Re dei formaggi in antipasti, primi, secondi e perfino dessert. Hanno contributo alla buona riuscita dell’evento i numerosi volontari, in particolare del Circolo Belvedere e del Gruppo Alpini e AVPA di Lama Mocogno, che hanno cucinato e servito polenta fumante, Borlenghi, tortellini e paste fritte, regalando ai visitatori un’autentica esperienza di gusto e ospitalità, degna della migliore tradizione montanara.

w. b.