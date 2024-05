Festa del patrono San Bernardino: "Il reliquiario in processione"

Lunedì si celebra la solennità del patrono di Carpi San Bernardino da Siena. Come da tradizione, alle 17, dalla chiesa di San Bernardino da Siena, dopo la recita della preghiera dei Vespri, partirà la processione con il busto reliquiario del Patrono, accompagnata dall’Unitalsi e dal Corpo Bandistico Città di Carpi, con arrivo in Cattedrale. Qui alle 18, la Santa Messa solenne sarà presieduta da monsignor Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina, già vicario generale della Diocesi di Carpi, in occasione del suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale. Animeranno i canti le Corali riunite della Diocesi di Carpi. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TVQUI (Canale 17). Nell’ambito del programma religioso per il Patrono si colloca anche la celebrazione della solennità di Pentecoste: domani alle 15.30, in Cattedrale, il vescovo Erio Castellucci presiederà la Santa Messa durante la quale amministrerà il sacramento della Cresima ai ragazzi della parrocchia del Duomo.