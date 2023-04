’Festa del Racconto’ con Folin: curerà il programma letterario

Sarà Sonia Folin a curare il programma artistico-letterario della ’Festa del Racconto’ 2023, in programma a inizio ottobre fra Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera: si è conclusa infatti nei giorni scorsi la procedura comparativa indetta per affidare tale "incarico esterno di prestazione professionale", e il dirigente del Settore ’Sviluppo Culturale e Promozione della Città’ ha preso atto delle valutazioni fatte dalla commissione esaminatrice intercomunale, nelle quali Sonia Folin risultava il candidato con il punteggio più alto (93100). Genovese di nascita e milanese d’adozione, 52 anni, Folin si è laureata in Lingue e Letterature Straniere alla Cattolica; dopo esser stata per oltre 15 anni nell’ufficio stampa della Feltrinelli, da circa dieci lavora come libera professionista in ambito editoriale. Dal 2018 al 2020 era già stata curatrice della ’Festa del Racconto’.