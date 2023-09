Festa del Racconto I 18 anni con Saviano e Sala

Diventa ‘maggiorenne’ la Festa del Racconto: la manifestazione, giunta alla sua XVIII edizione, si svolgerà dall’1 all’8 ottobre a Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera, con 50 eventi gratuiti, e vuole esplorare le diverse forme del racconto: scritto e orale, in musica e per immagini, genere letterario e spettacolo.

Lo fa coinvolgendo numerosi protagonisti, tra cui la scrittrice irlandese Catherine Dunne, la filologa spagnola Irene Vallejo, il podcaster Pablo Trincia, i giornalisti Luca Sofri e Francesco Costa, la reporter Cecilia Sala, il fumettista Manuele Fior e numerosi autori italiani: Viola Ardone, Paolo Nori, Francesco Piccolo, Fabio Genovesi, Gabriella Genisi, Giuseppe Culicchia. Tra gli appuntamenti speciali la lezione di Roberto Saviano sul ‘coraggio di raccontare’, la presenza dell’attrice carpigiani Betti Pedrazzi (entrambi in apertura degli appuntamenti a Carpi), il concerto di Vinicio Capossela (in chiusura), i reading di Fabio Stassi con Neri Marcorè e di Antonio Manzini con l’attore Tullio Sorrentino. ‘Esplorare mondi, intrecciare storie’, è il titolo scelto per questa edizione, il cui obiettivo è anche quello radicare ulteriormente il festival al territorio: così la Festa entra nei cortili, palazzi e monumenti di Carpi (Museo diocesano, palazzo vescovile, monastero delle Clarisse), animandoli con piccoli eventi letterari e spettacoli. Quest’anno il festival può contare su una collaborazione importante: Rai Radio 3 è media partner della manifestazione.

"Abbiamo voluto riportare le storie in primo piano, accogliendone tutte le versioni possibili – spiega Sonia Folin, direttrice scientifica della Festa –. Abbiamo voluto lasciarci guidare da testi, voci, immagini, scoprire i nuovi luoghi in cui ci portano, e i tanti modi in cui lo fanno - romanzi e shortstories, quindi, ma anche reading, incontri con i podcaster, dialoghi fra autori (e fra libri) diversi, concerti, fotografie. Esplorare mondi, intrecciare storie è il titolo dell’edizione di quest’anno, ma è soprattutto un invito che rimanda al senso stesso della manifestazione".

"È un compleanno importante che merita di essere vissuto con autori di alto livello – sottolinea Alberto Bellelli, sindaco di Carpi e presidente dell’Unione delle Terre d’Argine –. Ringrazio tutto lo staff organizzativo per aver messo in piedi un programma di respiro internazionale ‘sdoganando’ nuove forme di racconto, a cominciare da quella affascinante del podcasting che considero potenzialmente molto interessante". Una kermesse dalla "positiva ricaduta sul territorio, che unisce più istituti e che perciò interpreta al meglio la mission della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Un ente che è di tutti e che sempre più vuole sostenere e promuovere iniziative nate da sinergie allargate affinchè abbiano più peso e rilevanza", commenta Giacomo Cabri, consigliere di amministrazione della Fondazione che da anni sostiene il progetto.