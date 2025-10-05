Festa del Racconto, il gran finale. Barbolini e Cosentino in scena: ’Il passo lieve della scrittura’

Gran finale oggi per la XX edizione della Festa del Racconto, che in questi giorni ha celebrato nelle varie sedi di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera, l’arte della parola, scritta e orale. Tra i protagonisti dell’ultima giornata, spicca il modenese Roberto Barbolini che, insieme a Nicola H. Cosentino, porterà in scena ‘Il passo lieve della scrittura’, alle 12.30 nel Giardino della Pieve a Carpi. ‘C’è molta speranza (ma nessuna per noi)’ di Nicola H. Cosentino è scritto in prima persona, come fosse autofiction, e mette in scena un personaggio sulle tracce dei nostri desideri. ‘Il rasoio di Beckham’ di Roberto Barbolini è invece una raccolta che mette in fila, racconto dopo racconto, una serie di equivoci esilaranti che coinvolgono maiali e tenori, cecchini in pensione e cantanti da balera. Due titoli molto diversi, insomma, ma accomunati dal tratto lieve, ironico e divertito della scrittura, da uno sguardo un po’ sghembo ma sempre affettuoso sulle cose del mondo.

La mattina del Festival si aprirà, alle 10 nella tenda di piazzale Re Astolfo a Carpi, con ‘I giornali, spiegati bene. La rassegna stampa del Post’, con Francesco Costa e Luca Sofri, che spiegheranno al pubblico che comprendere la macchina dell’informazione, ma anche solo orientarsi fra i titoli e le notizie che troviamo ogni mattina sui giornali, è una sfida ogni giorno più ardua. Alle 11, sempre a Carpi, in piazza dei Martiri sul pronao del Teatro, Matteo Nucci presenterà ‘Platone. Una storia d’amore’, portando i presenti ad un mattino d’estate del 415 avanti Cristo, mentre alle 12, nella tenda di piazzale Re Astolfo, in ‘Le ferite invisibili della Cina. Un memoir’, Tania Branigan racconterà il suo giornalismo investigativo, ripercorrendo il suo viaggio nella Cina di oggi, la Cina di Xi Jinping e delle tensioni con gli Stati Uniti, per raccontare le ferite lasciate ancora aperte da quel periodo sanguinoso di tradimenti, delazioni, soppressione del dissenso.

Molto atteso, alle 18 nella tenda di piazzale Re Astolfo, l’incontro con Marco Malvaldi e le sue ‘Solite ripicche condominiali’, strettamente connesse al suo ultimo libro ‘Piomba libera tutti’ (Sellerio) in cui tornano i vecchietti del BarLume, ad eccezione di Aldo che è morto... ma c’è lo stesso. Da tradizione, la Festa si chiude a Novi: alle 21, nella Sala Civica ‘E. Ferraresi’, Chiara Francini protagonista di ‘Custodire la storia’, in dialogo con Clarissa Martinelli, per presentare il suo romanzo epico che attraversa cinquant’anni di storia italiana, tra la Seconda guerra e gli anni di piombo.