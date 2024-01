Festa del racconto, si partirà a ottobre

La ’Festa del Racconto’ 2024 è prevista dal 2 al 6 ottobre: la Giunta comunale ha infatti approvato il primo atto indispensabile a mettere in moto la macchina organizzativa. La delibera autorizza a organizzare procedure di selezione due fronti: per affidare un incarico di consulenza scientifica che rediga progetto e programma, per 11.000 euro complessivi; e per assegnare il servizio di Ufficio stampa affinché si prepari un piano di comunicazione, per 16.000 euro. Queste spese saranno interamente a carico del Comune di Carpi, mentre la manifestazione si svolgerà come tradizione in tutti i quattro comuni dell’unione.