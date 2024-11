Festa del Ringraziamento, dagli Usa fino a Pievepelago

Tornerà nel nostro alto Frignano la Festa del Ringraziamento (‘Thankgiving Day’) per tenere uniti ancora una volta i tanti familiari di emigranti modenesi negli Usa. Sono infatti aperte le iscrizioni per la festa che si terrà giovedì 28 novembre a S.Annapelago presso l’albergo Guerri, una delle pochissime del genere in Italia. La ricorrenza negli Usa cade nell’ultimo giovedì di novembre e da ben 43 anni viene festeggiata anche dalla comunità di S.Annapelago dato che quasi tutte le famiglie della zona hanno un elevato numero di emigranti oltre oceano. Immancabile sulla tavola sarà il tradizionale tacchino al forno con bandierine italiane e Usa. Tra le organizzatrici Simonetta Franchini (che anch’essa ha condiviso le due nazioni) spiega perché questo tradizionale e sentitissimo appuntamento è importante per il nostro Appennino: "Per i molti emigranti ed i parenti che attualmente si trovano in zona, è davvero una bella occasione per festeggiare assieme questa ricorrenza e stringere sempre più il rapporto tra chi è rimasto e chi è dovuto andare a cercar fortuna oltre-oceano’. I nostri emigranti modenesi giunsero soprattutto sulle sponde americane del lago Michigan in Illinois, principalmente nella zona di Highwood e Highland Park (distretto di Chicago) che registrano quasi 5mila oriundi della montagna modenese e loro diretti discendenti. Alcuni sono tornati a stabilirsi nei paesi d’origine, altri sono qui stagionalmente assieme a parenti e amici. Sono talmente tanti gli emigranti originari di questa località che anni fa fu proposto di dare il nome di S.Anna alla cittadina di Highwood sulle rive del lago Michigan".

g.p.