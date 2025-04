Festa del volontariato, la piazza si rianima

La rinnovata piazza di Finale torna a rianimarsi per una tre giorni dedicata al volontariato locale. Iniziative, laboratori, esibizioni e gastronomia, che vedranno protagoniste le numerose associazioni della città, dalla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa, a Amo, alla Pro loco e a tutte le altre, da venerdì a domenica riempiranno questo luogo da sempre caro ai finalesi.

"L’annuncio della Festa del Volontariato che – commenta il presidente del Comitato commercianti Massimo Magni - è motivo di soddisfazione per tutta la categoria dei commercianti, in quanto prevediamo che questo evento riporti nella storica piazza della nostra città tante persone che non erano ormai più abituate a vivere e condividere questo spazio, che è sempre stato uno spazio di comunità".

La festa avrà inizio venerdì alle 11.30 con il Piccolo Coro Sorridi con Noi di Finale Emilia diretto dalla Maestra Lucia Tassi e proseguirà poi nel pomeriggio e nelle altre giornate alternando saggi, musica, spettacoli e iniziative prevalentemente rivolti ai bambini come i Burattini di Mattia (venerdì alle 21), o "Pompieri per un giorno" a lezione dai Vigili del Fuoco Volontari di Finale Emilia (sabato alle 10) o ancora domenica alle 15 "I giochi del ludobus" - la scuola di lancio di trottole acrobatiche e super pista di trottole a cura di Energia Ludica, il "Laboratorio di stampa linoleografica" di Alma Finalis e "Dagli stracci nascono i fiori" laboratorio di ghirlande con le Manigolde. Sempre domenica ci sarà l’Open day della Scuola di Musica "C. G. Andreoli" per conoscere gli strumenti musicali insieme agli insegnanti.

"Questa iniziativa, che ci auguriamo non resti isolata ma possa essere cornice per tante altre manifestazioni - commenta Magni - deve diventare la cifra di un impegno che va proiettato nel tempo per consolidare la voglia di percepire piazza Garibaldi come il cuore di una città viva, compatta, unita e che sa trarre la sua bellezza dalla umanità che la popola, come è sempre stato negli anni e nei decenni. Piazza Garibaldi non è un fatto estetico o semplicemente un luogo della urbanistica della città, è prima di tutto il posto dove si respira e si deve respirare la "finalesità", restituendogli funzioni che nei tre anni passati si sono perse, facilitandone la frequentazione. Solo così, nel confronto con i commercianti, che hanno saputo resistere pervicacemente ai tanti disagi sopportati per mantenere accesa la speranza di rivederla animata come un tempo, - conclude il presidente commercianti - sarà possibile definire strategie convincenti per restituire la piazza ai finalesi".

Alberto Greco