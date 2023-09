Festa della birra, è polemica "Fumo, cattivo odore e disagi"

Piovono critiche sulla recentissima manifestazione Cime di Birra 2023 che doveva essere un evento in cui assaggiare i prodotti di plurimi birrifici artigianali mentre "si è rilevata essere un’accozzaglia di bancarelle e cucine su ruote, pochissimi gli effettivi birrifici presenti. Nessun controllo sul posizionamento dei vari banchi ed espositori tanto che i titolari delle attività del centro sono dovuti intervenire personalmente per non trovarsi l’ingresso e la vetrina completamente occlusi", tuona Gionata Magnani, del gruppo consiliare di minoranza "Il Bel Paese".

Che aggiunge: "Clamorosa e assolutamente inadeguata come posizionamento una sorta di grande griglia proprio davanti a un ristorante del centro storico da cui è provenuto per tre giorni fumo e cattivo odore che ha invaso buona parte del corso principale e che ha costretto i passanti ad allontanarsi dal luogo. Come se non bastasse anche la nuova pavimentazione del centro storico è stata gravemente rovinata dalle macchie di unto tuttora presenti e ben visibili e difficili da rimuovere. Insomma una pessima logistica che si è tradotta in un’immagine di bassa qualità e scarso decoro per quella che veniva descritta come perla verde dell’Appennino". Il tutto era a carico di un’agenzia privata alla quale il Comune ha affidato l’organizzazione di vari eventi, "già oggetto di pesanti critiche, per rilevanti problemi organizzativi su manifestazioni a Sestola. Non esente da colpe l’Amministrazione comunale – dice Magnani - rivelatasi del tutto assente e incapace di svolgere il proprio delicato ruolo di controllo e gestione sull’organizzazione esterna di una manifestazione di questo genere. É ora di smetterla con eventi indecorosi che non fanno che mettere in cattiva luce il nostro paese che si meriterebbe ben di meglio. La critica non è sulla manifestazione in sé. Ben vengano eventi sul territorio che attraggono visitatori, ma deve esserci professionalità e qualità sia nell’organizzazione che nei contenuti, per non parlare della famosa programmazione, elementi imprescindibili del settore turistico moderno che oggi purtroppo mancano del tutto a Sestola. Faremo il possibile perché gli eventi e le manifestazioni sul nostro paese non vengano mai più gestiti in questa maniera assicurandoci che, nel caso in cui vi siano soggetti esterni incaricati dal Comune di organizzare eventi e manifestazioni il controllo dell’Amministrazione stessa sia più che rigoroso. Sarà doveroso affrontare il problema tempestivamente già nel prossimo consiglio comunale".

w. b.