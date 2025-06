Festa della Birra nella bufera: "Il Comune non dia il patrocinio"

Inizia con una polemica quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento MusicaBirra di Solignano, che dal 23 al 28 giugno prossimi offrirà a tutti i visitatori un’ampia varietà di proposte gastronomiche e musicali. Tutto nasce dal fatto che questo evento, come di norma avviene per tante manifestazioni sul territorio, ha il patrocinio del Comune. Così, l’Associazione Italiana familiari e vittime della strada, in una nota scrive tra l’altro: "Da sempre l’Associazione Italiana familiari e vittime della strada (Aifvs) denuncia il danno sociale che l’assunzione di alcolici rappresenta per la collettività. L’Associazione considera contraddittorio un pubblico benestare, e il patrocinio lo è, a eventi che accostano il bere alcolico a divertimento festoso. Aifvs, che annovera tra gli iscritti parecchie vittime o familiari di vittime di sinistri stradali alcol-correlati e da sempre esorta le istituzioni a prendere distanza pubblica da occasioni alcol-celebrative, ha proposto a tutti i consigli comunali modenesi un ordine del giorno che sollecita gli enti a mantenersi a distanza da occasioni celebrative del bere, non concedendo patrocinio. In questo caso il comune di Castelvetro di Modena ha invece espresso apprezzamento. Aifvs, da sempre impegnata nella lotta alla strage stradale, chiede al sindaco di Castelvetro se sia a conoscenza che circa il 35% degli incidenti gravi – con morti o feriti – è correlato al consumo di alcol… In sostanza, si chiede se è opportuno che un ente pubblico locale che ha tra le finalità la sicurezza e la salute di tutti i cittadini esprima un segnale così contraddittorio".

Il Comune di Castelvetro ha scelto di non commentare nei dettagli la nota di Aifvs, ritenendola "una polemica sterile e pretestuosa tendente a far apparire delle normali manifestazioni e feste paesane come responsabili delle vittime degli incidenti stradali".

Marco Pederzoli