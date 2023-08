Festa della crescentina, il grande ritorno

È tutto pronto per la tradizionale - ma ampliata - Festa della Crescentina che, sabato e domenica tornerà ad animare il centro di Pavullo. Quest’anno saranno 7 gli stand a proporre le proprie crescentine, nate a Pavullo e sempre più conosciute altrove. Ci saranno i gruppi di Montorso, Benedello, Renno, ‘I Girasoli’ (Baldaccini), La Fonda, Croce Rossa, stand glutee free. Si partirà sabato sera con l’apertura degli stand, i balli di gruppo del circolo ‘Bonvicini’ e l’esibizione del gruppo folkloristico di Zocca ‘Insieme per Caso’. Domenica poi, di fronte al Cinema, 22 produttori caseari si sfideranno (con una grande competizione di assaggio) in occasione del ‘Palio del Parmigiano-Reggiano della montagna modenese’, organizzato dal Laboratorio Lab4 Società Cooperativa; il vincitore parteciperà un grande evento organizzato a Parigi dal Consorzio Parmigiano-Reggiano. In piazza Borelli due maestri caseari proporranno la cottura del Parmigiano secondo i metodi di un tempo. A seguire, dalle 16 ci saranno ‘La strana coppia’ di Radio Bruno e Dj Anselmo. L’iniziativa è organizzata da Pro Loco Pavullo in collaborazione con il Comune e i gruppi frazionali. Ogni stand proporrà per l’occasione una crescentina ‘special’ mai avuta nei menù del passato.

r.p.