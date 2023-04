Festa della Liberazione Trekking ed escursioni per scoprire la storia "Ricordare è un dovere"

di Sofia Silingardi

Il Comitato Provinciale Anpi ha presentato ieri ‘Terra libera, memoria di tutti - Trekking, musica, storia e storie sulla Linea Gotica’, iniziativa sostenuta dalla Fondazione di Modena e presentata nell’ambito delle richieste libere 2023. Un progetto multidisciplinare sulla ’Lotta di Liberazione’ incentrato su fatti, protagonisti e luoghi del nostro Appennino, e del Frignano in particolare, teatro di vicende storiche cruciali per la storia delle nostre comunità e dell’Italia.

Il progetto intende valorizzare il territorio dell’Appennino modenese attraverso percorsi a ridosso della Linea Gotica, come stimolo della memoria collettiva delle popolazioni locali, con riferimento alla storia e agli avvenimenti del biennio 1943-1945. In occasione dell’80esimo anniversario dell’inizio della lotta di Liberazione, il progetto si propone di sviluppare nuove attività e integrare tra loro eventi, strumenti e iniziative attraverso la collaborazione di diversi soggetti socio-culturali del territorio o che nel territorio individuato operano da tempo.

"Il senso – ha raccontato il presidente provinciale Anpi Vanni Bulgarelli – è quello di riportare alla dimensione contemporanea questa storia. L’antifascismo, come il fascismo, non è finito il 25 aprile. Allora è finito il regime, ma quella cultura, quelle idee, quelle parole continuano a imperversare oggi. Abbiamo il dovere di raccogliere testimoni e protagonisti diretti e diventare noi di quei luoghi, di quei fatti, di quegli avvenimenti". Si combineranno escursioni e trekking, condotte da guide e storici, con giochi di ruolo, racconti di storia orale, concerti in quota e in paese con la Corale Luigi Gazzotti e il pianista Stefano Calzolari, la mostra sul comandante partigiano Armando, la presentazione della guida escursionistica ‘Lungo la Linea Gotica’, valorizzazione della memoria costituita dai cippi dei caduti e con l’inaugurazione della pietra alla Croce Arcana e altro ancora. Il progetto è comprodotto dalla Gmi Sezione di Modena, dall’Istituto Storico, e vede la collaborazione dell’Associazione per la storia orale, l’Associazione Linea Gotica, la sezione modenese del Cai e Ludo Labo. Gode inoltre del patrocinio della Provincia di Modena. Si inizia il 25 aprile a Sestola alla Biblioteca Comunale con la presentazione, alle 17, del libro ‘Lungo la Linea Gotica, 12 escursioni nei luoghi della memoria dell’Appennino Modenese e Bolognese’ e a seguire il concerto del pianista Stefano Calzolari in piazza della Vittoria. Sempre il 25 aprile alle 17, a Fanano, ci saranno la presentazione e la visita guidata alla mostra ‘Armando, dal mito alla stoia’, prodotta dal Comitato provinciale Anpi. Il 29 luglio alle 9 inizierà l’inaugurazione della Pietra in ricordo della Resistenza al Passo della Croce Arcana. Il programma definitivo, con gli appuntamenti che proseguiranno tutte l’estate fino a ottobre, sarà disponibile a maggio sui siti di tutti gli enti promotori.

Ieri anche il Consiglio Comunale ha celebrato il 78° anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo avvenuta il 22 aprile 1945 con la lettura della lettera che il giovane partigiano Giacomo Ulivi scrisse agli amici poco prima di essere fucilato, esortandoli all’impegno politico e alla cura della cosa pubblica, "il nostro lavoro più importante".