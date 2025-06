Festa della musica . Quaranta concerti e oltre 250 artisti per accogliere l’estate

40 concerti e 250 musicisti, in oltre 20 location, accenderanno la città di Modena sabato 21 giugno per la Festa Europea della Musica. "L’evento è nato in Francia negli anni ‘80 – racconta Francesca Garagnani, responsabile del Centro Musica di Modena – L’idea era quella di celebrare il solstizio d’estate riempiendo di suoni le città. Modena è stata fra le prime città in Italia ad aderire al progetto, 30 anni fa".

Un progetto che ha avuto successo e si è evoluto diventando un palcoscenico per musicisti più o meno emergenti, studenti e artisti che dalla Pomposa al Giardino Ducale, in centro e fuori (dal Cinema Estivo al MusicOff, fino alla Casa Museo Luciano Pavarotti e al Bosco Urbano), saluteranno la nuova stagione. Il primo evento, venerdì 20, sarà al Supercinema Estivo con la proiezione alle 22,15 di ‘Sherlock Junior’, film muto del 1924 del regista Buster Keaton, dove la sonorizzazione sarà effettuata dal vivo dai musicisti del Collettivo Soundtracks 2025. Sabato 21, invece, ‘scoppierà’ la festa vera e propria con "musiche destinate a tutti i gusti e a tutte le orecchie – prosegue Gargagnani – dal Tempio, ai Musei del Duomo fino in Piazza XX Settembre".

"L’estate sarà salutata da musiche, suoni e colori in centro a Modena – chiosa Angelo Giovannini, direttore di Modenamoremio – Come associazione volta a valorizzare il centro, in sintonia con la Fondazione di Modena e il Comune non possiamo che rinnovare il nostro supporto all’iniziativa. Di fronte ai negozi di cibo e non solo saranno posizionati i palchi dove si esibiranno molti degli artisti, offrendo una ‘passeggiata musicale’ aperta a tutti in oltre 20 location".

Rinnovano il loro supporto alla festa anche le istituzioni, sottolineando come l’evento sia un momento d’incontro per tutta la cittadinanza. L’assessore Andrea Bortolomasi commenta che "l’appuntamento di quest’anno con la Festa della Musica è ‘extra large’, per generi, location e artisti coinvolti. Il nostro plauso va agli organizzatori che hanno studiato un programma musicale strettamente legato agli spazi in cui i brani verranno suonati. In questo modo, ancora di più, si valorizzano i luoghi caratteristici della città. Con i numerosi talenti in campo e la fruizione libera – l’ingresso sarà interamente gratuito ovunque a parte che al Cinema Estivo –, la Festa entra a pieno titolo nel programma di restituzione e vivibilità degli spazi cittadini, arricchendo il calendario di eventi volti a migliorare la fruibilità, partecipazione e messa in sicurezza di Modena".

Parlando di ‘vivere le città’ un occhio di riguardo è stato dato ai Giardini Ducali con ‘Cicala -dove inizia l’estate’. L’evento, a cura del Centro Musica Modena e degli allievi del corso di formazione in Organizzazione Eventi ‘Inside Live 2025’ con la collaborazione di ‘Juta all’Orto’, porterà al parco talk e musiche alternative dal Jazz all’Hip Hop, più o meno psichedelici, di Coca Puma e Post Nebbia. Con inizio alle 18,30 con un talk dell’Associazione Cult su ‘la musica come opportunità’ e DJ set fino alle 2 di notte. Il programma completo del fine settimana è consultabile sul sito www.musicplus.it.

Novità di quest’anno, anche le strade del centro diventano teatro di suoni e performance: via Taglio ospita il Collettivo Revol, via Sant’Eufemia viene animata da Notte Soul, via Scarpa dalle atmosfere anni Ottanta dei 380V, mentre Corso Canalchiaro accoglie i live di Eva, Malevenvm e Neorema. Via Castelmaraldo fa da cornice allo spettacolo Anima e Core, e via Gallucci chiude in grande stile con Poisonivies and The Steady.