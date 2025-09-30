Festa della polizia: "Stiamo lavorando per contrastare la violenza davanti alle scuole"

Un invito alla non violenza, alla difesa in campo sociale. Un invito alla non indifferenza. È stato questo il tema al centro ieri delle celebrazioni di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato. Alle 10.30 il vescovo Monsignor Erio Castellucci ha celebrato la Santa Messa presso la chiesa di San Domenico, alla presenza di tutte le autorità militari e civili. Le celebrazioni hanno rappresentato anche l’occasione per fare il punto delle attività svolte ogni giorno dalla polizia di Stato, in particolare quella a contrasto delle devianze giovanili. Il questore Lucio Pennella, nel suo primo San Michele a Modena e all’esito della cerimonia ha anzittuto rassicurato i genitori, a fronte dei recenti fatti di violenza dinanzi alle scuole Wiligelmo e Guarini, sottolineando come il fenomeno sia ben noto e come si stiano mettendo in campo tutte le forze a contrasto dello stesso. "Non credo siamo a livelli di baby gang ma se la guardia non è alta, si può arrivare a questi livelli – ha detto il dottor Pannella –. Anche questa cosa è stata ben delineata da me, dai miei investigatori e dai colleghi che si occupano del controllo del territorio proprio per circoscrivere il fenomeno a quello che qui è: un insieme di ragazzi pericolosi, individuati ma che possono essere controllati da parte nostra e in questo ringrazio i cittadini solerti a segnalarci le situazioni. C’è un’ottima collaborazione anche con le altre forze di polizia, dirigenti scolastici e credo siamo nella direzione giusta. Posso traquillizzare i genitori sul fatto che abbiamo ben chiaro questo fenomeno; siamo a buon punto e cercheremo di lavorare ancora di più sulla prevenzione. È un fenomeno che abbiamo individuato e che contrasteremo nel modo adeguato".

Per quanto riguarda il ‘bilancio’ a tre mesi dall’arrivo a Modena, il questore ha fatto presente che "il quadro si delinea bene; credo vi siano situazioni da prendere in considerazione in maniera seria e lo stiamo facendo. Grazie alle donne e agli uomini della polizia di Stato che ho l’onere e l’onore di guidare in questa migliore terra; credo che la loro responsabilità, senso del dovere e la loro abnegazione siano le armi giuste per far stare sereni gli abitanti di questa città e provincia, dove interveniamo per eliminare o attenuare le criticità rilevate. Il core business è il controllo del territorio, le condizioni ci sono per far bene. Noi non ci giriamo dall’altra parte ma invitiamo tutti i cittadini – che ringrazio – a fare lo stesso".

Sul tema della violenza tra studenti e delle rapine dinanzi alle scuole anche il sindaco Mezzetti ha sottolineato: "Purtroppo è accaduto ciò che temevo, cioè che con l’apertura delle scuole avessimo ancora qualche fenomeno. Abbiamo rafforzato il più possibile il controllo con figure nuove come quelle dei tutor, che rafforzeremo ancora nel prossimo futuro e con altri provvedimenti che annunceremo. Non può essere tutto a carico della Polizia locale e del Comune; la sicurezza deve essere assicurata prima di tutto dai corpi dello Stato; anche loro fanno tutto il possibile nel limite degli organici che hanno: abbiamo organici fermi al 1989. Il nostro obiettivo è quello di dare sicurezza a tutti i cittadini e ai più giovani".

Il vescovo, nel corso dell’omelia, ha sottolineato come San Michele incarni i valori della polizia di Stato. "Il compito delle forze dell’ordine è quello di proteggere; Papa Leone ha detto che ci troviamo dinanzi ad una globalizzazione dell’indifferenza; dell’impotenza. Ci sentiamo impossibilitati a intervenire, proteggere tutti coloro che subiscono violenza dagli altri".

Alla giornata dedicata alla polizia di Stato sono state coinvolte tante scuole e in piazza Roma sono stati allestiti stand legati alle varie specialità. I cittadini, infatti, hanno assistito alle dimostrazioni dei gruppi cinofili e artificieri; gli studenti hanno potuto ‘supportare’ la polizia Scientifica nella ricostruzione di una scena del crimine e nel rilevamento delle impronte digitali ma in tanti sono saliti anche a bordo di una Volante per scoprirne il funzionamento. Tanti i cittadini incantati poi dalla pattuglia del Reparto a cavallo.