Festa della Repubblica In piazza Roma tornano i ’Rulli Frulli’ Aperti tutti i musei

Nel lungo fine settimana della Festa della Repubblica, che si apre oggi, modenesi e turisti potranno immergersi nei luoghi storici e della cultura della città. Saranno aperti, infatti, il sito Unesco di piazza Grande con la Ghirlandina, le Sale storiche e l’Acetaia di Palazzo comunale, ma anche il Museo civico, i Musei del Duomo e la Galleria Estense, le mostre di Fmav-Fondazione Modena Arti Visive.

Alle 9 la celebrazione della Festa della Repubblica si apre in piazza Roma, con la cerimonia dell’alzabandiera organizzata dalla Prefettura che si concluderà con l’esibizione della Banda Rulli Frulli di Finale Emilia. Per l’occasione, il 2 giugno, apre anche il palazzo del Principe Foresto, sede della Prefettura, con la mostra ’Il Palazzo del principe Foresto e la Prefettura di Modena. Una lunga storia dagli Estensi alla Repubblica’. Alle 16 è in programma anche una visita guidata condotta da Riccardo Pallotti.

Sulla Ghirlandina, per tutto il fine settimana si può salire con orario continuato dalle 9.30 alle 19. L’ingresso è a pagamento (il biglietto costa 3 euro e si paga direttamente in Torre anche attraverso il Pos) con prenotazione obbligatoria attraverso il sito visitmodena.it e accesso consentito ogni 45 minuti.

Sono aperte anche le Sale storiche del Palazzo comunale e domenica alle 18 è in programma una visita guidata incentrata sui ritratti dell’artista modenese dell’Ottocento Adeodato Malatesta. Si può anche partecipare a visite guidate (su prenotazione) all’Acetaia comunale: le partenze sono alle 10.30, 11.30, 15.30, 16.30. E anche il Nuovo Diurno di piazza Mazzini è aperto per tutto il fine settimana, con orario continuato dalle 10 alle 19, a ingresso gratuito.

Aperti tutti i musei della città, il Mef e la Casa Museo Pavarotti.

Per chi ama la movida in centro torna l’appuntamento con ’Tavolini sotto le stelle’, l’iniziativa promossa dal Comune che nei fine settimana consente ai pubblici esercizi di alcune zone del centro storico di estendere le aree all’aperto arredate con tavoli e sedute mobili oltre lo spazio dei normali dehors, grazie a limitazioni del traffico veicolare.

Sempre in centro storico inizia anche il Mercato Europeo, la manifestazione del commercio ambulante: sono oltre cento le bancarelle che da domani fino a domenica animeranno la via Emilia con i loro profumi, sapori, colori e prodotti artigianali tipici dei territori di provenienza. Il Mercato Europeo, che quest’anno si fregerà del logo #Plasticfreer della Regione, è un’occasione per fare un viaggio tra le Nazioni europee, extraeuropee e le Regioni italiane: partendo dal Trentino Alto Adige con i tipici canederli, fino ad arrivare in Spagna con la Paella alla Valenciana, facendo un “pit-stop” in Germania per assaggiare la birra cruda e i wurstel con crauti, in Belgio per gustare i coccoretti o in Olanda per assaporare i Poffers.

Oltre alle specialità alimentari, tra le bancarelle si possono trovare anche i prodotti artigianali tipici e curiosità di ogni tipo, dalle ceramiche colorate alle tele stampate, fino agli olii e alle essenze francesi.