Festa della Repubblica "La solidarietà unisce e scardina i divari Rulli frulli, un esempio"

di Valentina Beltrame

Sono la solidarietà, l’uguaglianza e l’accoglienza i fili conduttori a cui si è allacciata, ieri, la festa della Repubblica in piazza Roma. La cerimonia davanti a palazzo ducale, sede dell’Accademia Militare, è iniziata con l’alzabandiera e un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’alluvione che ha martoriato la Romagna. Poi la lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il discorso del prefetto di Modena, Alessandra Camporota, davanti alle autorità civili e militari e a tanti modenesi assiepati dietro le transenne. "Il nostro pensiero commosso – ha detto Camporota nel giorno in cui la Repubblica italiana ha compiuto 77 anni – va ai fratelli della Romagna così duramente colpiti; anche voi modenesi sapete bene cosa significhi rimboccarsi le maniche. L’anno scorso questa provincia ha visto la visita del presidente Mattarella, nel decennale del terremoto. Abbiamo capito tutti che è la solidarietà che ci unisce e riesce a scardinare i divari".

Il prefetto ha poi ricordato una frase del compianto presidente Carlo Azeglio Ciampi rivolta ai giovani: "Guardate in alto, nutrite speranze e progetti". Camporota non ha dimenticato le recenti due vittime di femminicidio, per poi concludere il suo discorso con un omaggio alla banda Rulli Frulli di Finale Emilia, che ha chiuso la cerimonia intonando, tra le canzoni, anche una versione rock di ’Romagna mia’ e l’Inno di Mameli: "Siete l’esempio vivente dell’accoglienza e della lotta alle discriminazioni", ha detto Camporota. Proprio Federico Alberghini, il fondatore e direttore della banda Rulli Frulli - formata anche da persone diversamente abili e capace di creare strumenti musicali da materiale riciclato - ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere all’Ordine al merito della Repubblica italiana insieme ad altri 6 modenesi che si sono distinti nella loro attività. Insigniti, dunque, anche Raffaella Benvenuti di Modena, insegnante dell’istituto Guarini in pensione; Erika Coppelli di Modena, presidente dell’associazione Aut Aut – Tortellante; Andrea Dondi di Montese, presidente del Coni regionale; Camilla Fabbri di Castelvetro, responsabile amministrativa della Fondazione di Vignola; Savina Reverberi di Castelfranco Emilia, titolare di caseificio e figura di rilievo del movimento partigiano.

Insigniti del titolo di Ufficiale al merito della Repubblica Michele De Vincentis di Modena, già Comandante regionale Vigili del fuoco (in pensione da maggio 2023); Emma Nazzarena Gambetti di Modena, titolare dell’azienda di aceto balsamico ’BG Sas’; Francesco Garzya di Modena, vice comandante provinciale Carabinieri di Modena; Giuliocesare Pini di Modena, commerciante in pensione ed ex presidente Tennis Club Modena.

Insigniti del titolo di Commendatore, tra le più alte distinzioni conferite in Italia, Chiara Gibertoni di Modena, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria–Policlinico Sant’Orsola di Bologna; e Carlo Adolfo Porro di Sassuolo, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. "Ricevere questa onorificenza – commenta il Rettore Porro - è un privilegio che va ben oltre le mie personali aspirazioni, ma che rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale dedicato alla ricerca e alla formazione e che oggi mi vede alla guida di un ateneo così prestigioso e importante nel panorama nazionale. È un tributo che dedico a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno lavorato al mio fianco e che hanno condiviso con me la passione per lo studio e l’insegnamento. Vorrei inoltre che fosse un segno di incoraggiamento per le nuove generazioni, affinché percorrano la loro strada con dedizione e impegno".

Consegnate anche tre Medaglie d’onore dedicate alla memoria di altrettanti ex internati nei campi di lavoro durante la Seconda Guerra mondiale, ritirate dai parenti: Ugo Buffagni (premiato dal sindaco di Sassuolo il figlio Franco), Tindaro Molica (premiato il nipote Marco dal sindaco di Castelfranco) Paolo Pesenti (premiata la figlia Tania dal sindaco di Fiorano Modenese).