Festa della Repubblica, omaggio alla Feb brasiliana

Domani Zocca celebra il 77° anniversario della Repubblica e commemora la partecipazione della Forza di spedizione brasiliana (Feb) durante la Seconda guerra mondiale in territorio zocchese, presente l’addetto militare del Brasile in Italia, colonnello Sérgio Alexandre de Oliveira. Sarà ricordato anche il centenario dell’Aeronautica militare nel nome del generale Gemano Miani, nato nel 1907 nella frazione Montombraro. Le celebrazioni inizieranno alle 10,30 nella sala consiliare, alle ore 12, nel terrazzo panoramico del Municipio, sarà scoperta una targa a ricordo del gen. Miani, e in piazza dei Martiri saranno deposte corone commemorative in ricordo dei caduti zocchesi e dell’esercito brasiliano. Al generale Miani, il 2 giugno dello scorso anno, fu conferita la cittadinanza onoraria di Zocca per aver onorato con coraggio, lealtà e devozione alla patria il proprio paese natale. Miani, nel 1940 e da allora per vari anni, con il grado di capitano e comandante di squadriglia, affrontò la realtà della guerra e furono numerosi gli episodi di eroismo di cui con il suo equipaggio si rese protagonista ottenendo prestigiosi riconoscimenti e decorazioni. In tempo di pace continuò il servizio come comandante di aeroporti, giudice di tribunale militare, componente di delegazioni all’estero. I soldati della Feb entrarono in Zocca il 21 aprile 1945. Fra l’altro, curarono feriti del luogo. Fra questi, Olimpia Boschetti, nata a Montese il 20 giugno 1906 e residente a Ca’ Usignolo della frazione Montetortore. A Montecorone seppellirono la salma di un soldato tedesco e nella frazione Missano soccorsero un giovane gravemente ferito. Nella relazione del 7 ottobre 1949, inviata dal parroco don Umberto Gallini al Comune, è riportato: "Il 22 aprile 1945, ore 16, in chiesa a Missano, munito dell’olio santo e della benedizione papale, trasportato dai Brasiliani, per ferite gravi al capo per incursione aerea, è morto Bruno Sargenti, 18 anni, di Castagneto di Pavullo".

Walter Bellisi