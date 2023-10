Festa della Ricotta con dimostrazioni e degustazioni

Dimostrazioni dal vivo, degustazioni di prodotti tipici, ma anche tanta musica e folclore sono gli elementi che oggi animeranno in piazza don Antonio Battilani a Riolunato la 18° Sagra della Ricotta. Stand gastronomici e mercatini dell’artigianato per tutta la giornata, dalle 10 alle 18. Per i più giovani, interessante la realizzazione dal vivo della ricotta dalle 14. Il ‘concertino Tazzioli’ di Barigazzo allieterà l’intera giornata con musica e folclore. Nel pomeriggio si potrà poi assistere alla dimostrazione della lavorazione del latte attraverso cui si ottiene prima la ricotta e poi il formaggio. Scatta anche la lunga serie di Feste della Castagna a partire oggi da Zocca e poi un po’ in tutti i centri del nostro appennino.

g.p.