Festa della Vendemmia. Passeggiate tra i vigneti: "Turismo in crescita"

quarto anno della rassegna che prevede tre tappe in tutta la regione. Appuntamento a San Prospero per ’75 anni di vini, passione e territorio’. .

Vendemmia nei vigneti (foto d’archivio)

Sarà Festa della vendemmia in Emilia-Romagna, nella sua quarta edizione, con tre tappe in vigna per entrare nel vivo della raccolta. Così la vendemmia diventa turistico-didattica, le aziende viticole creano esperienze immersive e personalizzate stringendo un legame con il territorio che va oltre la produzione di vino e che piace sempre di più. Lo dicono i dati regionali sulla multifunzionalità agricola, che vedono il settore enoturistico in crescita del 19% rispetto all’anno passato, trainato dalla crescente domanda di percorsi enogastronomici.

La rassegna promossa da Confagricoltura Emilia Romagna in collaborazione con le sedi provinciali di Parma, Ferrara e Modena partirà il 28 agosto con l’evento ’Alla scoperta della Malvasia Spumante Dop Colli di Parma’, organizzato presso l’azienda agrituristica Lamoretti (h. 18.00 - strada della Nave, 6 a Casatico di Langhirano), che prevede una visita alla vigna e alla cantina nella scenografica location che si apre sul Castello di Torrechiara, poi la degustazione con vini Malvasia di Candia Aromatica Spumante Brut, Sauvignon bianco fermo, Lambrusco frizzante Dop Colli di Parma e Rosso Vigna del Guasto, e prodotti tipici (info 0521 954066 - parma@confagricoltura.it). Chi lo desidera potrà fermarsi a cena nell’agriturismo previa prenotazione.

La Festa della Vendemmia proseguirà poi nel Ferrarese, mercoledì 3 settembre. L’evento di chiusura è previsto nel Modenese, mercoledì 10 settembre, per celebrare la Cantina Zucchi lungo ’75 anni di storia, vini, passione e territorio’ (alle 17 - via Viazza 64 a San Prospero), con una passeggiata tra i vigneti insieme a una guida che rEntoruamacconta i vitigni, passando per il ritmo delle stagioni e il lavoro che trasforma l’uva in vino. Seguirà una breve visita alla cantina con degustazione.

