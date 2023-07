Festa dell’associazione La Fonda in ricordo del presidente Marchi

Aleggiavano tristezza ma anche speranza, ieri all’apertura del tradizionale appuntamento con la festa dell’associazione La Fonda, a Pavullo. Nove giorni fa, improvvisamente, è scomparso il fondatore e storico presidente (dal 2002 fino a marzo 2023) Francesco ‘Franco’ Marchi, molto conosciuto in paese. E ieri pomeriggio è stata un’occasione per omaggiarlo per tutto il lavoro svolto in oltre vent’anni, oltre che promettergli – dicono dall’associazione – "che la tradizione sarà portata avanti". A ricordarlo c’erano il presidente de La Fonda Marco Livaldi, il sindaco Davide Venturelli, l’assessore Daniele Cornia e tanti concittadini. "Eravamo grandissimi amici, ci vedevamo ogni giorno – ha ricordato Marco Livaldi –. Fin dall’inizio Franco, vero vulcano di idee e iniziative, cercò di rendere l’associazione un punto di riferimento per la nostra comunità". "Penso sia giusto rendere merito ad una persona che si è spesa per tenere vivo il cuore storico del paese – ha aggiunto il sindaco Davide Venturelli –. E credo sia bello che il gruppo della Fonda porti avanti con energia e passione la festa, perché Franco Marchi ha fatto del suo meglio per darle vita". A Fabio e Deanna Marchi, l’associazione ha poi consegnato una targa in ricordo del fratello Franco. r.p.