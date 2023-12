Festa dell’Immacolata in piazza Garibaldi

Come ormai tradizione, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, la Città di Sassuolo onorerà la Beata Vergine Maria posta sul campanone di piazza Garibaldi adornandola di fiori. Oggi dalle 16, in piazza Garibaldi, l’appuntamento con l’omaggio alla Beata Vergine Maria in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione. Si inizierà con il saluto del Sindaco Gian Francesco Menani per poi proseguire con la preghiera di lode e affidamento alla Beata Vergine Maria e la posa dei fiori ad opera dei Vigili del Fuoco. La cerimonia sarà allietata dal coro Polifonico del Duomo di San Giorgio diretto da Roberta Prandi.