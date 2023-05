Festa dello sport fra tennis, volley e basket

Sarà un’intensa due giorni di sport, divertimento e natura quella del 27 e 28 maggio prossimi a Serramazzoni. Frignano Volley Project ha organizzato la Festa dello Sport con tanti appuntamenti, per tutti i gusti, per i grandi e i piccini.

Si svolgerà nell’area della pineta. Ci saranno un torneo di tennis, due di beach volley (uno dedicato agli sponsor e l’altro, 4 contro 4, aperto a tutti), un torneo di pallavolo 4 contro 4 under 11 - under 14 genitori – figli, uno di pallavolo 6 contro 6 aperto a tutti, lo street basket 3 contro 3 e un torneo di bigliardino. Gli organizzatori hanno pensato anche ai bambini dai 2 ai 5 anni con Lalaled e Pallandia Party.

Domenica mattina, in collaborazione con la Federazione pallavolo di Modena, si disputerà un torneo F3 (mini volley) quale festa di chiusura dei centri di mini volley della provincia di Modena. Assicurato il divertimento con la Color Run & Walk nei boschi verso Monfestino e da non mancare, sabato, alle 15,30, all’uscita in Mountain Bike, organizzata con Faeto 1000. Tre i percorsi: - Prime pedalate, presso il centro pineta seguiti da istruttori di mountain bike; - Percorso principianti, nei boschi di Serramazzoni verso Monfestino; - Percorso esperti, Big Bench di Pazzano attraverso i boschi. Durante la due giorni funzionerà lo stand gastronomico e non mancherà musica.

"Organizziamo questo evento per i nostri atleti e le loro famiglie e per i cittadini del Frignano e non solo, per creare un momento di aggregazione in spirito sportivo soprattutto per i ragazzi", – spiega Paola Forni, presidente della squadra Volley Serramazzoni che organizza l’evento insieme al Volley Pavullo, presidente Simone Tassoni.

w. b.