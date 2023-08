Festa dell’Unità all’ippodromo, cambia la viabilità in zona

In occasione della Festa provinciale dell’Unità di Modena (nella foto volontari al lavoro per organizzarla), da domani al 19 settembre, cambia la viabilità in zona Ippodromo. Le modifiche sono in vigore nei giorni feriali a partire dalle 18 (fino al termine delle attività) e nei giorni festivi dalle 10 (fino al termine delle attività).

Il provvedimento, spiegano dal Comune, "si rende necessario sia per tutelare i residenti nelle aree limitrofe limitando l’accesso e la sosta dei veicoli nelle strade adiacenti al luogo dell’iniziativa, sia per garantire una più generale sicurezza stradale orientando i flussi di traffico, disciplinando la sosta, limitando o vietando l’accesso ad aree e adottando deviazioni".

Si tratta della prima volta che la Festa provinciale viene organizzata all’Ippodromo dopo che è stata lasciata la storica location di Ponte Alto. La gestione del traffico sarà una delle incognite di quest’anno della kermesse.

In particolare, in via Argiolas saranno istituiti un senso unico di marcia con direzione Ippodromo, un divieto di sosta sul lato abitazioni e sull’anello al termine della strada, un divieto di transito eccetto residenti nei due varchi di accesso alla sottostrada di via Argiolas e un limite di velocità a 30 chilometri orari.

Stessi provvedimenti per la derivazione di via Contrada parallela a via Argiolas: qui sarà istituito il senso di marcia in direzione via Contrada con limite di velocità a 30 chilometri orari, sarà vietata la sosta su entrambi i lati e il transito, eccetto residenti, nella derivazione di via Contrada che porta alle abitazioni.

La Festa sarà inaugurata dalla segretaria nazionale. Sarà la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a dare il via, venerdì 25 agosto alle 18.30.

L’incontro, riferiscono dal Partito democratico, "rappresenterà l’occasione per rilanciare i temi di mobilitazione dell’estate militante, che vede il Pd e il centrosinistra impegnati su molti fronti, sia rispetto all’opposizione al Governo, che nel lancio della campagna per le elezioni amministrative ed europee del 2024.

Insieme a lei, i segretari del Pd dell’Emilia-Romagna e della Federazione modenese Luigi Tosiani e Roberto Solomita, e il Segretario provinciale dei Giovani Democratici Matteo Silvestri. Come da tradizione, la cerimonia d’inaugurazione sarà accompagnata dalle note della Banda ‘Città di Carpi’".