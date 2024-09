Festa dell’Unità prolungata fino a domenica: "Più di 26mila cittadini alla kermesse"

Il Partito democratico annuncia il prolungamento della Festa dell’Unità. "Più di 26mila cittadini, oltre 5mila partecipanti alle 31 iniziative politiche, 1.500 firme raccolte per il referendum contro l’autonomia differenziata: questi i numeri che certificano gli ottimi risultati delle prime tre settimane della Festa provinciale dell’unità di Modena, che non si ferma", riferiscono dal partito in una nota.

La Direzione ha deciso di proseguire anche per la settimana in corso: la manifestazione che si tiene per il secondo anno presso l’ippodromo proseguirà dunque anche domani, venerdì, sabato, per terminare poi domenica.

Aggiornato dunque il programma dopo l’annuncio del prolungamento. Ieri sera si è parlato di di bisogni e politiche per l’invecchiamento: a dialogare sul palco dell’Agorà Matteotti, coordinati da Loredana Ligabue, della Segreteria provinciale del Partito democratico, sono stati la statistica sociale Linda Laura Sabbadini, il docente di psicologia dell’invecchiamento presso l’Università di Bologna Rabih Chattat, Ludovica Carla Ferrari della Direzione Provinciale PD, il già presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani e Marco Furfaro, responsabile Contrasto alle diseguaglianze e Welfare della Segreteria Nazionale Pd.

Presso l’Arena spettacoli, invece, una grande serata revival a cura di Radiostella, Il Picchio Rosso ospita il Bandiera Gialla, con Enzo Persueder e i dj storici del Picchio Rosso.

Il programma completo sul sito www.pdmodena.it. Per informazioni contattare il 353.4722569 e segreteriafesta@pdmodena.it.

Tutti gli incontri sono a partecipazione gratuita, senza prenotazione.