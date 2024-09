Festa dell’Unità, stasera arriva Enrico Letta

Ripartirà in grande stile, oggi, la Festa provinciale dell’unità di Modena. Presso l’Ippodromo di via Argiolas, infatti, saranno ospiti ben tre nomi del panorama nazionale: il già presidente del Consiglio, più volte ministro e segretario del PD Enrico Letta, il giornalista Marco Damilano e il cantautore, attore e scrittore David Riondino. Il primo degli incontri, alle 20, sarà quello con il giornalista, già direttore de l’Espresso e attualmente conduttore del programma di RAI3 ‘Il cavallo e la torre’ Marco Damiliano. Fine notista politico, dialogherà con il segretario del PD provinciale Stefano Vaccari sull’Italia, con le ‘storie di un Paese che resiste’.

Alle 21, invece, presso la sala ‘Diari di viaggio’, arriverà David Riondino, in dialogo con il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Titolo dell’appuntamento: A 25 anni da ’1999 l’ultimo Festival’.

Alle ore 21.30 sarà poi il momento di Enrico Letta, che presenterà il suo ultimo libro ‘Molto più di un mercato. Viaggio nella nuova Europa’, un lungo itinerario, da Tallinn a Bilbao, da Liegi ad Atene, per raccontare le idee al cuore dell’integrazione. Proposte operative per gestire con efficacia gli snodi cruciali di quest’epoca, dalla transizione verde alla minaccia alla democrazia europea e alla pace. Fino al potenziale rivoluzionario della quinta libertà, quella dell’innovazione e della conoscenza. Contemporaneamente, presso l’arena spettacoli, il concerto della storica rock band modenese dei Rats, che vantano sette album in studio, due EP, due dischi dal vivo e moltissimi concerti anche in Europa e Asia, e degli Speed Stroke.