Festa Dem al Baluardo: "Un onore essere qui insieme a Bonaccini"

Si è conclusa ieri sera a Modena la campagna elettorale del candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra Michele de Pascale, che ha scelto come ultima tappa proprio la città natale del presidente uscente Stefano Bonaccini: un luogo simbolico che rappresenta un ideale passaggio di testimone tra i due leader del popolo Dem. Per l’occasione, de Pascale e Bonaccini sono saliti sul palco del Baluardo della Cittadella davanti a circa 450 persone che, in vista delle elezioni dei prossimi giorni, hanno fatto festa accompagnate da borlenghi, spritz e dallo spettacolo di Alberto Bertoli. Accolto dagli applausi della folla, de Pascale ha ringraziato il popolo modenese ribadendo l’importanza di recarsi alle urne. "Abbiamo deciso di realizzare una grande iniziativa in ogni provincia – dichiara Michele de Pascale – per portare le persone a votare, al di là delle scelte e delle appartenenze. Chiudere la campagna a Modena con Stefano Bonaccini, per me è importante. Mentre ero sindaco di Ravenna, io e Stefano abbiamo lavorato moltissimo insieme: poter raccogliere il suo testimone rappresenta per me un immenso onore e una grande sfida". Nel suo intervento, de Pascale ha elogiato la correttezza della campagna elettorale appena terminata. "Quella che si è conclusa – commenta il candidato – è stata una campagna elettorale molto corretta, a differenza di quella di cinque anni fa, che era sembrata un referendum su Salvini. Stavolta si è parlato di Emilia-Romagna e spero di aver fatto la proposta più forte e credibile: ‘libera di sognare e capace di fare’". Interpellato sulla questione, il presidente uscente non si è dichiarato preoccupato di fronte alla chiusura della campagna di un centro destra che ha portato a Bologna i due vicepremier, Tajani e Salvini. "In fin dei conti – le parole di Bonaccini – saranno gli emiliano romagnoli a votare. Per questo siamo fiduciosi che, ancora una volta, premieranno il buon governo e la prospettiva di un rinnovamento. Rinnovamento che nasce anche dalla scelta di un candidato che ha soltanto 39 anni ma, a differenza dell’avversaria, ha maturato grande esperienza politica. È sindaco di Ravenna con risultati eccellenti e presidente dell’Unione delle Province d’Italia".

Jacopo Gozzi