Festa di Magrignana con il ritorno del sole

Oggi si terrà a Magrignana di Montecreto una delle più significative feste patronali del nostro Appennino, che annuncia la graduale fine dell’inverno. E se anche l’attuale meteo non offre certezze, il ritorno diretto dei raggi del sole a Magrignana ed in altre borgate appenniniche è da sempre un buon auspicio dopo quasi tre mesi di ‘lunga notte’. Il primo raggio dell’anno nuovo giungerà a mezzogiorno del 31 gennaio, che coincide con la festa del Patrono san Geminiano condivisa col capoluogo provinciale. Ma la festa 2024 verrà anticipata ad oggi con la finalità di reperire fondi per l’imminente restauro della chiesa madre dal degrado in cui versa. Il programma prevede alle ore 10 la santa Messa celebrata nella Chiesa madre a cura della Parrocchia di Montecreto e del Vicariato del Cimone in ricordo di tutti i defunti magrignanesi di ogni tempo. Tra essi Dante Bortolotti, poeta e anima di Magrignana e della montagna modenese, scomparso lo scorso novembre a 74 anni, che qui aveva allestito il Museo del Caprile. A seguire il Gruppo Volontari per Magrignana organizzerà fino a sera uno stand gastronomico presso la ex chiesa all’ingresso del paese con specialità locali, musica ‘e tanta allegria’. Il borgo è ora abitato stabilmente da sole quattro persone, ripopolandosi nei periodi estivi grazie a seconde case, ma in passato è stato molto abitato essendo un apprezzato nodo commerciale del castagno lungo lo Scoltenna.

Giuliano Pasquesi