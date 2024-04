Festa di primavera, ecco gli eventi

Prosegue oggi in centro a Castelfranco Emilia la "Festa di primavera", con esposizione di piante, fiori e prodotti di artigianato. Tante le iniziative collaterali organizzate per l’occasione. In piazza Aldo Moro, fin dal mattino si potrà assistere a "Montmarte a Castelfranco Emilia", un’iniziativa di arte in strada, con esposizione di opere d’arte contemporanea e realizzazioni artistiche dal vivo. Ci sarà poi musica dal vivo in piazzale Curiel, insieme alla replica della "scuola di agricoltura" curata dall’Istituto Spallanzani e dell’apertura di una forma di Parmigiano Reggiano biologico. Dalle 10.30 al Museo archeologico Simonini si terrà uno spettacolo di burattini a cura dell’associazione Bugs Bunny.