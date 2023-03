Festa di San Giuseppe artigiano, messa in Duomo

Il legame tra Lapam Confartigianato e la dottrina sociale della Chiesa, ovvero con il magistero della Chiesa cattolica in ambito sociale e del lavoro, ha radici che vengono da lontano, dalla fondazione dell’associazione che, pur mantenendo un profilo laico, trae le sue origini anche da queste fonti. Ecco perché da tradizioni Lapam festeggia San Giuseppe Artigiano, il 19 marzo di ogni anno.

Dopo la pausa dovuta alla pandemia e ripensando al 19 marzo del 2019 quando all’Abbazia di Nonantola l’associazione festeggiò insieme all’arcivescovo Erio Castellucci questa ricorrenza, domenica questa tradizione si rinnoverà. Alle 18, nel Duomo di Modena si terrà la celebrazione della Santa Messa presieduta dal vescovo Erio Castellucci, alla celebrazione sono stati invitati, oltre ai soci e ai dirigenti elettivi di Lapam, anche le autorità a significare l’importanza dell’appuntamento.

A seguire, alle 19. in arcivescovado, monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola, terrà un momento di riflessione dal titolo ’Il lavoro che dona dignità’, proprio a partire dal magistero di papa Francesco ha più volte richiamato l’artigianato, il lavoro della mani e più in generale il lavoro dignitoso, come fondamentale per uno sviluppo sociale e umano capace di non lasciare indietro nessuno e di valorizzare ogni persona.

Seguirà un intervento di Michele Dorigatti, uno dei fondatori della Sec-Scuola di Economia civile, docente di etica economica. Studioso di etica degli affari, membro del European Business Ethics Network. Il professor Dorigatti metterà al centro la figura dell’imprenditore civile, a partire da alcuni esempi importanti (come quello di Adriano Olivetti) e facendo cogliere come anche e soprattutto nel tempo presente questa dimensione sia particolarmente preziosa e significativa. A seguire, per concludere questo importante momento di formazione rivolto agli imprenditori e ai dirigenti, è previsto un dibattito per far emergere le domande dei presenti e per dar modo a monsignor Gazzetti e al professor Dorigatti di dare ancora più spessore ai propri interventi.