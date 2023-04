Festa in musica con Samuel dei Subsonica

Sarà una giornata sia di riflessione sia di divertimento, con l’accompagnamento dei grandi nomi della musica, quella che propone il Comune di Castelfranco per il 25 aprile, in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione. Lo scenario in cui si svolgerà il tutto è quello del parco di Ca’ Ranuzza, dove si comincerà alle 15 con l’esibizione sul palco dei Drunk Butcher, formazione modenese attiva dal 1999, che si distingue per le sonorità folk irlandesi e l’impegno civile, in sintonia con i valori della giornata.

Alle 15,30 è previsto l’intervento di Cecilia Sala, giornalista e scrittrice. Si proseguirà alle 16,30 con l’intervento di Ascanio Celestini, attore, regista e scrittore che tratterà temi come la diseguaglianza sociale, l’emarginazione e l’antifascismo. Alle ore 17 si entrerà nel vivo dell’evento con una serie di esibizioni musicali, a partire da quella di Dargen D’Amico, rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey italiano, fondatore dell’etichetta discografica indipendente Giada Mesi e giudice della XVI edizione di X-Factor, che si esibirà con alcuni brani e dj set.

A seguire, dalle 18, prenderà il suo posto sul palco Samuel, il frontman dello storico gruppo italiano dei Subsonica, che si esibirà con alcuni brani propri e un dj-set. Il grande evento a Cà Ranuzza sarà solo il culmine di una serie di iniziative organizzate da Città di Castelfranco per l’anniversario della Liberazione, che prenderanno il via già da oggi nelle scuole e proseguiranno fino al 24 aprile. Il programma delle iniziative del 25 aprile è stato presentato ieri in municipio dal sindaco Giovanni Gargano e dalle assessore Silvia Cantoni e Rita Barbieri.

Gargano ha sottolineato che con queste iniziative l’amministrazione "vuole parlare ai giovani e alle nuove generazioni, anche perché (parafrasando Falcone e Borsellino, ndr) la memoria non può essere solo un esercizio, ma deve cominciare a camminare su altre gambe". Silvia Cantoni ha aggiunto: "Abbiamo intrapreso un percorso con le scuole per fare conoscere la nostra storia; l’evento del prossimo 25 aprile sarà rivolto soprattutto ai giovani per trasmettere loro l’importanza di questa giornata. Si alterneranno quindi musica e parole, anche con diversi momenti più leggeri per fare festa tutti assieme".

Rita Barbieri ha concluso: "Viviamo in un territorio che ci vede fortemente radicati nei valori della Resistenza e dell’antifascismo. Ringrazio gli insegnanti delle nostre scuole che hanno accolto il nostro invito a presentare agli studenti il significato del 25 aprile".

Marco Pederzoli