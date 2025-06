"Festa islamica, quartiere ‘svegliato’ all’alba"

"Un segnale di mancato rispetto delle regole e dei cittadini sassolesi, visti i tempi, le modalità e le forme dell’accaduto", secondo la coordinatrice cittadina di Forza Italia Claudia Severi. "E’ inaccettabile che eventi di tale portata, anche se autorizzati, si svolgano presso spazi pubblici in orari incompatibili con la convivenza civile, senza il minimo riguardo per chi vive nei pressi", ad avviso di Fratelli d’Italia. L’una e gli altri si fanno portavoce del disappunto di parecchi residenti di Braida, svegliati all’alba dalla cerimonia con cui la comunità islamica cittadina ha celebrato, presso il Parco Amico, ‘la festa del sacrificio’.

Manifestazione autorizzata, si apprende, partecipatissima e svoltasi all’aperto, e fin qua non ci sarebbe nulla da eccepire. Quanto invece alle modalità, altro discorso, stando alle doglianze dei residenti e all’alzata di scudi delle forze politiche di opposizione, che chiamano in causa l’Amministrazione Comunale. "L’intera zona di Braida è stata svegliata bruscamente all’alba e le strade circostanti si sono trasformate in un caos di parcheggi selvaggi. Il tutto – aggiunge Severi - è tra l’altro durato a lungo, senza alcuna interruzione e, verificandosi di sorpresa, ha generato oltre che disturbo anche allarme e una certa preoccupazione", scrive la coordinatrice di Forza Italia. In effetti la preghiera, recitata ad orario antelucano, a volume altissimo in quanto diffusa e amplificata dagli altoparlanti ha causato non poche lamentele, solo in minima parte attutite dalle scuse recapitate alla cittadinanza da parte dei vertici della comunità islamica. "Piena solidarietà ai cittadini che hanno segnalato il disagio e ferma condanna ad ogni episodio che lede il diritto al riposo e alla tranquillità delle famiglie sassolesi. Prendiamo atto – aggiunge invece l direttivo cittadino di Fratelli d’Italia - della presenza del sindaco Mesini per un saluto istituzionale, gesto che non sorprende, alla luce della sua nota vicinanza a certe comunità, e confermare come questa Amministrazione abbia scelto una linea che si discosta dalle esigenze della cittadinanza". Al netto della bufera social che si è scatenata sulla vicenda, entrambi i partiti di opposizione hanno annunciato un’interrogazione che verrà discussa in occasione della prossima seduta del consiglio comunale evidenziando anche l’assenza di una preventiva comunicazione nei confronti dei residenti e chiedendo "un’azione immediata da parte degli organi competenti per prevenire il ripetersi di una situazione simile".

Stefano Fogliani