Festa natalizia con il volontariato. Il ricavato è andato in beneficenza

Si è trasformata in una vera e propria festa di comunità – con praticamente tutto il mondo del volontariato locale coinvolto in prima linea – l’iniziativa benefica organizzata domenica scorsa presso la ‘Casa di Babbo Natale’ di Pavullo. Grazie al cuore grande delle sorelle gemelle Maribel e Marilena Rubbiani, che da anni allestiscono decine di migliaia di luci natalizie presso la propria casa in via Salvo d’Acquisto, centinaia di bambini hanno potuto consegnare le proprie letterine a Babbo Natale, oltre ad assistere a spettacoli con burattini e coro live. Nell’aria c’era come sempre profumo di crescentine, borlenghi e vin brulè, all’insegna di una festa adatta a grandi e piccini. Ad organizzare e collaborare per la buon riuscita della giornata ci sono state diverse associazioni ed aziende pavullesi, incredibilmente unite nel segno della beneficenza: Aseop, Avap Croce Verde, Gruppo Paracadutisti, Alpini, ‘Sei di Pavullo Se…’, Avo, Caritas, Foto Manfredini, Floricoltura Gianaroli Aldo, Pattarozzi-Boncompagni e Salumificio Gazzotti.

L’intero ricavato sarà devoluto in favore della costruzione della Seconda Casa di Fausta di Aseop, l’associazione che sostiene le famiglie con bambini malati di tumore e leucemia. "Siamo arrivati alla sesta edizione, e domenica ci sono state davvero tante famiglie – hanno sottolineato Maribel e Marilena Rubbiani –. Vedere i bambini portare le letterine a Babbo Natale ci riempie di gioia: è questa la magia del Natale". A tutti i bimbi, in segno di ringraziamento per la partecipazione, le sorelle Rubbiani hanno consegnato un gadget da loro preparato. Sono stati anche raccolti dei giocattoli da donare ai bambini dell’orfanotrofio di San Damaso. Ciò che più colpisce è l’esemplare esempio di collaborazione tra tutte le associazioni, con una cinquantina di volontari ‘arruolati’: "Ad unirci sono gli obiettivi – spiega Paolo Azzi di Aseop –, e quando si parla di beneficienza ci facciamo trovare sempre tutti pronti. Un grazie anche all’amministrazione comunale".

Riccardo Pugliese