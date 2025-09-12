Il bluff Città 30
CronacaFesta nazionale sulla legalità. Tre giorni di dibattiti sulla lotta alle mafie
12 set 2025
REDAZIONE MODENA
Festa nazionale sulla legalità. Tre giorni di dibattiti sulla lotta alle mafie

Inizia oggi alla Festa provinciale dell’Unità di Modena, la prima edizione della Festa nazionale sulla legalità e la lotta alle mafie, promossa dal Partito Democratico nazionale e organizzata dalla senatrice Enza Rando. Una tre giorni di dibattiti, presentazioni di libri e incontri per riflettere su un tema centrale per il presente e il futuro del Paese e del sistema democratico.

Ad aprire la manifestazione, alle 19.30, la presentazione del libro di Margherita Asta e Michela Gargiulo ‘Sola con te in un futuro aprile’. A dialogare con le autrici, con lo storico delle mafie Enzo Ciconte, Dario Montana, fratello di Giuseppe Montata, commissario della squadra mobile di Palermo ucciso dalla mafia nel 1995, e Marwa Mahmoud, della Segretaria nazionale Pd. Il libro racconta la storia di Margherita Asta, che il 2 aprile del 1985, a dieci anni, perse la madre Barbara e i fratelli Giuseppe e Salvatore, uccisi come ‘vittime collaterali’ nella ‘strage di Pizzolungo’, a Trapani, l’attentato con cui la mafia tentò di eliminare il giudice Carlo Palermo. Margherita oggi vive a Parma ed è Referente Regionale Memoria dell’Emilia Romagna dell’associazione Libera, ed è impegnata a portare la propria testimonianza in giro per il Paese.

Alle 21 si parlerà invece degli strumenti contro la criminalità organizzata a disposizione di enti locali e imprese, con il senatore e capogruppo Pd in Commissione Antimafia Walter Verini, la deputata e responsabile Giustizia nella Segreteria Nazionale Pd Debora Serracchiani, il prefetto di Palermo Antonella De Miro, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e il presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà. Spazio anche per la musica, con il concerto dei Punkreas, alle ore 21.30 all’Arena Left. A 30 anni dall’uscita, la storica band, tra le più note e vitali della scena punk rock italiana, porterà sul palco della Festa i brani di ‘Paranoia e potere’, che ha consacrato brani divenuti tra i più noti della band come Aca toro, La canzone del bosco e Tutti in pista.

Quella di venerdì sarà anche l’occasione per un’altra puntata dei ‘Diari di Viaggio’, alle ore 21.30, con il racconto dell’Indonesia a cura di Alessandro Rinaldi e Anette Rossmeier.

Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria.

La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto e le bici è gratuito ed è allestito anche un deposito custodito per biciclette e monopattini, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.

