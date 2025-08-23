Festa Pd, focus sul volontariato

Modena Capitale del Volontariato 2026: sarà questo tema a inaugurare, alle ore 19.30, gli incontri di oggi alla Festa provinciale dell’unità di Modena, in via Divisione Acqui, accanto al PalaPanini. Sul palco dell’Agorà ‘Aude Pacchioni’ si confronteranno il presidente del Centro Servizi per il Volontariato Terre Estensi Alberto Caldana, il portavoce del Forum Terzo Settore della Provincia di Modena Ruggero Cavani, insieme ad Annalisa Lamazzi, Emanuela Carta, Stefania Vecchi e Anna Perazzelli, presidenti rispettivamente di ARCI Modena, CSI Modena, ModenaXglialtri e Croce Blu Modena.

A seguire, alle ore 21, il focus si sposterà sul tema non autosufficienza e famiglie con l’assessora regionale Isabella Conti, la psicologa e psicoterapeuta Marta Puviani, il deputato Pd in Commissione Sanità Gianni Girelli e il sindaco di Fiorano Modenese Marco Biagini. A condurre l’incontro, al quale saranno presenti anche i sindacati dei pensionati, Loredana Ligabue.

All’Arena Left, invece, spazio per la musica, dalle ore 21.30, con il concerto-tributo a Manu Chao dei King Kong 5. Contemporaneamente, presso lo spazio El Baile, i balli con la scuola di salsa cubana daranno avvio a una lunga serata all’insegna della danza. Nello spazio per bambini e ragazzi gestito da Arci Ludica, ci saranno invece giochi da tavolo dai 5 anni in su.